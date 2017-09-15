Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее решение объявила судья Олеся Батрин, сообщает Укринформ.

«Суд принял ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней», - сказала Батрин.

Напомним, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате государственной власти путем конституционного переворота.

Их обвиняют в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Раде, изменения Конституции Украины путем внесения в государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.