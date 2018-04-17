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Генеральная прокуратура вручила обвинительный акт бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в пособничестве экс-президенту Виктору Януковичу в захвате власти в 2010 году путем возвращения к редакции Конституции 1996 года.

Об этом сообщают Українські Новини  со ссылкой на его адвоката Евгения Солодко.

По его словам, обвинительный акт вручили во вторник, 17 апреля.

«В суд направят завтра-послезавтра. В какой – неизвестно», - сказал он.

Также он сообщил, что обвинительный акт вручили и адвокатам Лавриновича.

Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк также подтвердил вручение Лавриновичу обвинительного акта.

Напомним, в декабре 2017 следователи Департамента специальных расследований ГПУ завершили расследование уголовного производства в отношении  Лавриновича.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.  

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.
ForUm

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