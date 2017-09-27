Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Украина не может ориентироваться на мнение России в вопросе развития Украины, в том числе относительно закона «Об образовании».

Об этом она сказала на брифинге после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о принятии Госдумой РФ заявления с осуждением закона «Об образовании», Гриневич отметила, что «у Российской Федерации вообще разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается государство Украина».

«Мы не можем ориентироваться на позицию государства-агрессора. Для нас главное – защита интересов украинских граждан, независимо от их национального происхождения», - сказала министр.

Она отметила, что дети, которые полностью обучаются на языках меньшинств, имеют потом значительно более низкую успеваемость во время прохождения ВНО. В результате, пояснила министр, такие дети имеют ограниченный доступ к высшему образованию. «Это также не позволяет им полноценно интегрироваться в украинское общество, занимать соответствующие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления. Расширяя возможности изучения украинского языка и употребления его для изучения предметов, расширяем возможности украинских детей», - сказала Гриневич.



Напомним, сегодня, 27 сентября, Госдума РФ приняла заявление, в котором отмечается, что новый украинский закон «Об образовании» противоречит Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который гарантировал территориальную целостность Украины, а также является актом «этноцида русского народа».

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.