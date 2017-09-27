также в разделеПолитика
Закон об образовании опубликован в официальной прессе 46
Климкин ждет от Венгрии конструктива в языковом вопросе 40
ЕС призывает как можно скорее передать на экспертизу закон об образовании 50
У Порошенко назвали истерической реакцию Венгрии на закон об образовании 58
Волкер не видит разницы между оккупацией Крыма и Донбасса 47
Елисеев: Введение миротворцев не противоречит предоставлению оружия 31
Министры США поддерживают предоставление Украине летального оружия 35
Волкер: Предложение РФ по миротворцам на Донбассе неприемлемо 79
МИД РФ о поставках американского оружия: В Украине «ничего такого не происходит» 45
Гриневич обсудит закон об образовании с венгерской стороной 19 октября 42
Канада не готова к переговорам о безвизе с Украиной 60
Венгрия решила блокировать любое сближение Украины с ЕС 231
Рабинович пояснил, за что Медведчук может подать на него в суд 237
Порошенко отмечает 52-летие 64
Порошенко подписал закон об образовании 93
Порошенко назначил стипендии деятелям культуры и искусства, среди них – Сенцов 29
У Минюста еще нет результатов экстрадиционной проверки Саакашвили 33
«За життя» добилась победы у Нацбанка: начинаются выплаты 3 миллиардов 70

В Государственной думе России назвали украинскую реформу образования «этноцидом русского народа».

Так, депутаты Госдумы приняли проект постановления о недопустимости нарушения прав народов Украины обучаться на родных языках, сообщает РБК-Украина.

Указано, что документ ранее был подготовлен комитетом нижней палаты парламента по делам СНГ. В нем отмечается, что украинский закон «Об образовании» станет «актом этноцида русского народа на Украине». «Депутаты Государственной Думы… с глубоким сожалением отмечают, что одобренный парламентом Украины закон является не чем иным, как актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», - указано в проекте постановления.

В Госдуме считают, что данный закон нарушает Конституцию Украины, «согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов». «Запрет на национальную идентичность для миллиардов граждан - русских, болгар, греков, молдаван, поляков - означает полную дискриминацию», - заявили в Госдуме РФ.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги