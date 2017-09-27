При осуществлении мониторинга рынков светлых нефтепродуктов было обнаружено, что с начала сентября 2017 произошел рост цен на бензины и дизельное топливо в розничной сети, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Так, в частности, с начала сентября средние розничные цены на бензин марки А-95 в целом по Украине выросли более чем на 5 процентов.

Розничные цены на бензин марки А-95 в сетях, работающих под брендами «WOG», «ОККО», «SOCAR», за последние 2 недели выросли на 1,5 грн за 1 л горючего и по состоянию на 26 сентября составляли 27,99 грн/л. Указанный уровень цен является самым высоким на рынке.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке розничной торговли дизельным топливом.

«Синхронность повышения розничных цен на светлые нефтепродукты в течение сентября 2017 может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий», - заявили в АМКУ.

С целью выяснения соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции, в Антимонопольном комитете Украины проводится соответствующее исследование, в ходе которого направлены запросы о предоставлении информации в Государственную фискальную службу, Министерство экономического развития и торговли и Министерство энергетики и угольной промышленности.

«В случае обнаружения на рынках бензинов и дизельного топлива признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольным комитетом Украины будут приняты соответствующие меры», - резюмировали в комитете.