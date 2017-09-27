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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области закупку за бюджетные средства школьных автобусов, производимых российским предприятием, в отношении которого Украина ввела специальные санкции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов общей стоимостью 1,450 млн гривен. Оба участника конкурса предоставили предложения поставок автобусов, изготовленных на заводе страны-агрессора. Для участия в тендере автомобили были косметически модифицированы в Украине для отображения другой марки в документации.

На российского производителя автобусов решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» наложены санкции в виде запрета государственных закупок его продукции в течение трех лет.

Служба безопасности Украины сообщила о выявленных фактах тендерному комитету, который отклонил предложения обоих участников.

 
ForUm

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