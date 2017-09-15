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Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона, сообщает УНИАН.

«Буквально после этой встречи совместно с Министерством иностранных дел мы обратимся официально в Совет Европы с просьбой о такой экспертизе», - сказала Гриневич.

Как сообщал ForUm, ранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.  

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция обратятся в Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нового закона об образовании в Украине. 

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
ForUm

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