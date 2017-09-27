Запрет на полеты над Калиновкой в радиусе 50 км будет действовать до 02:59 28 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лвренюк.

«Вчера, 26 сентября 2017 года, в 23:45, после получения оперативной информации, Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения («Украэроцентр») установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт Калиновка в Винницкой области. Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28.09.2017 года», – отметил он.

По информации Лвренюк, дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий.

Он также подчеркнул, что указанный запрет не влияет на полеты государственных воздушных судов, которые задействованы для проведения всех видов спасательных и пожарных работ и с целью оказания медицинской помощи. «Для остальных воздушных судов движение в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства возможно только с разрешения органов организации воздушного движения (ОВД). Данная информация доведена до всех пользователей воздушного пространства. Что касается аэропорта «Винница», то он находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства», – подытожил замминистра.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.