Жители некоторых районов Киева и некоторых близлежащих населенных пунктов сообщают, что слышат звуки, похожие на взрывы.

Сообщения начали поступать примерно час назад и продолжаются к настоящему времени.

В Киеве, по словам местных жителей, звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболоне, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах.

«Метро Дарница, окна и двери задрожали», «Даже люстра звякнула. Южная окраина города», «Два залпа. Трещина», «Соломенский район, периодично слышно взрывы», - пишут киевляне в соцсетях, сообщает «Украинская правда».

Кроме того, звуки были слышны в населенном пункте Хотяновка, по словам местной жительницы, она почувствовала взрывную волну. Также о звуках взрывов сообщили жители Бучи.

В дежурной части Нацполиции Киева подтвердили, что от граждан поступали сообщения о звуках взрывов.

«Пока проводится проверка, информации пока нет», - отметили в дежурной части.

Также в полиции посоветовали обращаться за информацией утром.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.