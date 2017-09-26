В Европейском Союзе приветствуют намерение украинских властей обратиться в Совет Европы за экспертной оценкой закона «Об образовании» и призывают сделать это как можно скорее. Об этом говорится в комментарии спикера Внешней дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич.

Она подчеркнула, что во время общения представителей ЕС с украинскими властями европейская сторона всегда подчеркивает, что соответствующее законодательство должно соответствовать международным обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках, в частности, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы и Европейской Хартии региональных и миноритарных языков, сообщает УНИАН.

«Как отмечалось в предварительном мнении Венецианской комиссии, роль украинского языка как государственного языка, и защита меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы. Мы приветствуем намерение украинских властей запросить экспертное заключение Совета Европы и призываем сделать это как можно скорее. Это мнение должно быть надлежащим образом принято во внимание, как с точки зрения его позиции, так и с точки зрения введения в законодательство», - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщалось, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Сегодня, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала дату переговоров между Украиной и Венгрией касательно закона «Об образовании», встреча запланирована на 19 октября.

Также новую редакцию закон раскритиковали Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.