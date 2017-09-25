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Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Эта встреча даст партнерам возможность обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона об образовании, считает Балог, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячного венгерского меньшинства на Закарпатье.

В понедельник, 25 сентября Золтан Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II в городе Берегово на Закарпатье, куда также в числе почетных гостей пригласили и министра образования и науки Украины Лилию Гриневич.

Как ранее сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.  

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

 
ForUm

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