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Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала дату переговоров между Украиной и Венгрией касательно закона «Об образовании», встреча запланирована на 19 октября. Об этом она заявила в эфире 112 Украина.

«Мы встречаемся в среду с министром образования Румынии, у меня запланирована на 19 октября встреча с министром, который отвечает за образование в Венгрии. Я надеюсь, что во время этих встреч у нас будет не только политический разговор, но и профессиональный разговор, педагогический, образовательный разговор», - сказала она.

Как сообщалось, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Гриневич заявляла, что согласованы встречи с министрами Венгрии и Румынии, при этом встреча с министром образования Румынии состоится уже в эту среду, 27 сентября.

Сегодня, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной. 
ForUm

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