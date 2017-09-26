Власти работают над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно в стране. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя вступление в силу нового закона об образовании.

«Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине», – отметил он.

При этом Климкин подчеркнул, что конструктив в диалоге позволит снять недоразумение.

«Больше языков - больше возможностей», – подытожил он министр.

Как сообщалось, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Сегодня, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала дату переговоров между Украиной и Венгрией касательно закона «Об образовании», встреча запланирована на 19 октября.