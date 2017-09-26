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Нынешнее относительное затишье в вооруженном противостоянии между Россией и Украиной на Донбассе может снова перейти в горячую фазу.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе презентации английского перевода книги «Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну», которая прошла в Торонто, сообщает Укринформ.

«В настоящее время продолжается такое себе перемирие, но я не думаю, что эта война закончилась, я считаю, что она, к сожалению, будет иметь продолжение», - сказал Аваков.

По его убеждению, в настоящий момент именно хорошее время для представления зарубежной аудитории книги об украинских бойцах. «Очень правильно именно сейчас момент расставить точки над «і» и не дать шанс ряженим, зато поблагодарив и почтив героев», - отметил глава МВД.

По его словам, Канада стала первой страной мира, где было представлено англоязычное издание. Следующая презентация пройдет в октябре в Вашингтоне.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа. 

15 сентября заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что за период «школьного перемирия» на Донбассе более 4 тыс. раз нарушался режим тишины, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.
ForUm

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