ОБСЕ, но речь не идет о ее размещении на российско-украинской границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Суть российского предложения, российской инициативы заключается в том, что эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции», - приводит слова Пескова ТАСС.

Он обратил внимание на то, что «главным образом они выполняют свои функции на линии разграничения».

На вопрос о том, что в мандате миссии ОБСЕ содержится возможность посещать различные территории Украины, в том числе и на границе с РФ, Песков ответил: «Да, безусловно. Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются». «Но при этом речи не идет о размещении миссии ООН на границе», - подчеркнул он.

«Дело в том, что размещение каких-то миссий на границе четко прописано в минских договоренностях, это [размещение охранной миссии ООН на российско-украинской границе] шло бы вразрез с минскими договоренностями», - пояснил представитель Кремля.

По его словам, «главное, что в любом случае, любые модальности работы каких-то миссий подлежат согласованию между сторонами конфликта, а именно – между Киевом и непризнанными республиками Донбасса».

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».