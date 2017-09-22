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Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в сети Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, что такое Russiagate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна», - заявил Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что Facebook предоставит Конгрессу США сведения о политической рекламе, оплаченной из России.

Ранее сообщалось, что Facebook предоставила такие данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.
ForUm

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