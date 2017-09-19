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На Эльбрусе за последние несколько дней нашли тела шестерых альпинистов, погибших в разное время более 10 лет назад.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы», — сказал руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

По его словам, еще три тела, в том числе одной женщины, были обнаружены на высоте около 5300 метров.

«Тела погибших вытаяли из-под слоя льда и снега из-за жаркой погоды, которая наблюдалась в горах в августе и сентябре», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что личности погибших пока не установлены.

«Этим займутся сотрудники следственного комитета. Предположительно, трое погибли в 2000-х годах. Пока можно лишь сказать, что погибшая женщина – из Санкт-Петербурга, она пропала на Эльбрусе в начале 90-х», — сказал Гулиев.


 
ForUm

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