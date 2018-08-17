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Альпинист из Запорожья сорвался и погиб в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в четверг, передает Интерфакс.

«Мужчина из Запорожья сорвался и погиб во время восхождения на вершину Малый Укю», - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели транспортировали тело погибшего вниз и передали сотрудникам правоохранительных органов в Кашхатау.
ForUm

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