Японский альпинист Нобуказу Курики погиб при восьмой попытке восхождения на Эверест – самую высокую гору мира. Курики последние девять лет пытался зайти на Эверест без использования дополнительного кислорода.

Курики оставалось зайти на Эверест, чтобы завершить программу «7 вершин» - побывать на главных пиках шести частей света, сообщает ВВС.

Восхождение на Эверест без дополнительного кислорода – удел элиты альпинизма и до сих пор удавалось лишь нескольким десяткам человек. У Курики же вообще не было опыта восхождения на восьмитысячники.

Тело 35-летнего альпиниста утром в понедельник нашли в палатке на высоте 7 400 метров – в 1400 метрах от вершины – сопровождавшие его шерпы.

В 2012 году Курики несколько дней провел в снежной пещере, спасаясь от непогоды.

После той попытки Курики отморозил девять пальцев на руках, которые пришлось ампутировать. Это однако не остановило японского восходителя – в 2015 году он попробовал снова, вновь безуспешно.

