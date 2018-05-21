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Японский альпинист Нобуказу Курики погиб при восьмой попытке восхождения на Эверест – самую высокую гору мира. Курики последние девять лет пытался зайти на Эверест без использования дополнительного кислорода.

Курики оставалось зайти на Эверест, чтобы завершить программу «7 вершин» - побывать на главных пиках шести частей света, сообщает ВВС.

Восхождение на Эверест без дополнительного кислорода – удел элиты альпинизма и до сих пор удавалось лишь нескольким десяткам человек. У Курики же вообще не было опыта восхождения на восьмитысячники.

Тело 35-летнего альпиниста утром в понедельник нашли в палатке на высоте 7 400 метров – в 1400 метрах от вершины – сопровождавшие его шерпы.

В 2012 году Курики несколько дней провел в снежной пещере, спасаясь от непогоды.

После той попытки Курики отморозил девять пальцев на руках, которые пришлось ампутировать. Это однако не остановило японского восходителя – в 2015 году он попробовал снова, вновь безуспешно.

 


 

 

Во время последней попытки взойти на гору Курики много писал в соцсетях и выкладывал видео. В воскресенье он написал: «Я чувствую боль и сложность этой горы».

Тело японца доставят в столицу Непала.

Несколько недель назад Эверест покорил гражданин Китая, потерявший на горе обе ступни в 1975 году.

В минувшее воскресенье на горе погиб гражданин Македонии.

Эверест (непальское название – Сагарматха, тибетское - Джомолунгма и китайское - Шэнмуфэн) – самый высокий пик мира. Высота горы – 8848 метров.
ForUm

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