Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений «Запад-2017» из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Предполагалось, что во время финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов на территории России.

«Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений «Запад-2017», и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси.