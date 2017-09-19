также в разделеОбщество
19 сентября. Картина дня 12
Турчинов: В учениях «Запад-2017» задействованы 120 тысяч военных 37
СБУ разоблачила провайдеров на маршрутизации трафика в ОРДЛО и Крым 45
МИД дал рекомендации украинцам в связи с ураганом «Мария» 24
В Мариуполе нашли украденное в 2014 году оружие милиции 30
АТО: Боевики продолжают применять артиллерию на луганском направлении 21
СБУ задержала на взятке заместителя мэра Первомайска 20
Из Украины повторно выдворили «вора в законе» 28
Закон об образовании: В Госдуме негодуют из-за «насильственной украинизации» 63
С начала года к ответственности привлекли 6 тысяч пограничников 29
Подросток вынес 15 детей из комнат горящего лагеря в Одессе 59
Экс-начальник патрульной полиции Харькова возглавит Полицейскую академию 45
В Совете Европы заявили о росте дискриминации и нетерпимости в Украине 141
В Минобороны считают 93% участников АТО «скрытыми врагами» 355
Кабмин пообещал погасить долги перед медиками 52
Двоих фигурантов дела 2 мая снова арестовали 50
Оккупированная Донетчина задолжала за воду 1,6 миллиарда 32
Суд арестовал воспитательницу детского лагеря «Виктория» 112

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений «Запад-2017» из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Предполагалось, что во время финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов на территории России.

«Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений «Запад-2017», и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

465
Теги