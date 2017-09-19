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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в «ДНР/ЛНР», аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика, в частности на неподконтрольные Украины территории Донбасса», - говорится в сообщении.

Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют Интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих «марионеток» в ОРДЛО, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы - «главы» и «совета министров» «ДНР/ЛНР».

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днипре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

 
ForUm

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