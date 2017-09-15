Министерство иностранных дел требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного гражданина Украины Павла Гриба украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«МИД выражает решительный протест в связи с недопуском российской стороной, несмотря на многочисленные обращения, украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Грибу», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 11 сентября Европейский суд по правам человека предоставил РФ срок до 25 сентября сообщить об актуальном состоянии здоровья Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах.

«Учитывая критическое состояние здоровья украинца, Министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания», - заявили в МИД.

Также в ведомстве призвали международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным гражданином Украины и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для его освобождения.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Российский суд арестовал Гриба до 17 октября.

Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям.