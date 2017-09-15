также в разделеОбщество
Бывший топ-менеджер «Укргазбанка» нанес убытков на 155 миллионов
Прокуратура открыла дело по факту пыток Параламова 9
ФФУ прекратила сотрудничество со скандальным арбитром 9
Прокуратура попросит для Сакварелидзе самую мягкую меру пресечения 20
НАБУ проводит обыски у бизнесмена, одолжившего деньги Дейдею 27
МОН о законе об образовании: Ни в одной из критикующих стран нет украинской школы 21
Полторак: Никто не запрещал военным открывать ответный огонь 27
У патрульной полиции появились новые функции 51
В Крыму силовики задержали журналиста и адвоката 23
ОБСЕ: Новая вспышка агрессии на Донбассе возможна в любой момент 19
МВФ считает очень низкими цены на газ в Украине 46
Пытки в Одесском СИЗО: главному тюремщику региона сообщили о подозрении 22
ГПУ: Похищенного из управлений МВД оружия на Майдане не было 25
Украина передаст закон об образовании на экспертизу Совета Европы 42
Итальянская газета извинилась за изображение Крыма территорией РФ 21
СБУ не подозревает журналистов «УП» в разглашении гостайны 17
ГПУ купила 15 авто Toyota Corolla в самой дорогой комплектации 30
СБУ опровергла информацию о прослушке Саакашвили 32

Министерство иностранных дел требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного гражданина Украины Павла Гриба украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«МИД выражает решительный протест в связи с недопуском российской стороной, несмотря на многочисленные обращения, украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Грибу», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 11 сентября Европейский суд по правам человека предоставил РФ срок до 25 сентября сообщить об актуальном состоянии здоровья Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах.

«Учитывая критическое состояние здоровья украинца, Министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания», - заявили в МИД.

Также в ведомстве призвали международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным гражданином Украины и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для его освобождения.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Российский суд арестовал Гриба до 17 октября. 

Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям. 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги