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Столичная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» в нанесении убытков на 155 млн гривен

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» по факту служебного подлога и служебной халатности, что повлекло ущерб на сумму более 155 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы.

Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.

По результатам досудебного следствия, бывшему заместителю председателю правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 и ч.1 ст.366 УК Украины (служебная халатность и служебный подлог).

Следствие в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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