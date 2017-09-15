Следственные действия, которые детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют в Днепропетровской области по фактам возможного незаконного обогащения нардепа Евгения Дейдея, законны и происходят с соблюдением процессуального законодательства и стандартов этического поведения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Следственные действия проводятся в соответствии с постановлением суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года. Обыски проходят в городе Днипро и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата, занял его семье средства», - говорится в сообщении.

«Заявления народного избранника, который в данном случае является заинтересованной стороной, о якобы нарушениях со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности. Если же народный избранник имеет по этому поводу другое мнение, он может обжаловать действия детективов в установленном законом порядке», - заявили в НАБУ.

Напоминаем, расследование по данным фактам детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. На основании анализа электронных деклараций народного избранника, следствием установлено, что он в 2015-2016 гг. приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

В июне 2017 генпрокурор внес представление на лишение Евгения Дейдея депутатской неприкосновенности.

3 июля регламентный комитет ВР признал данное представление «недостаточно обоснованным». 11 июля по результатам рассмотрения данного представления в сессионном зале, депутаты Верховной Рады не дали согласия на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности.

Досудебное расследование в данном производстве продолжается.