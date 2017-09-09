Содержание украинца Павла Гриба в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям. Об этом в эфире Радио Свобода заявил отец парня Игорь Гриб.
«Я написал обращение всем, добавил документы о тяжелом состоянии здоровья, о необходимости в надзоре, медикаментах, опасности содержания, это может привести к фатальным последствиям. Каждый день пребывания там, без издевательств и избиения, может привести к фатальным последствиям», - сказал он.
«Мы переживаем, что с ребенком может произойти непоправимое. И там никто не сможет оказать ему помощь – может быть кровоизлияние», - добавил Игорь Гриб.
Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.
По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
МИД Украины обратилось с требованием к российской стороне безотлагательно допустить украинских консулов к Грибу.
8 сентября в МВД Беларуси заявили, что украинца не задерживали местные органы внутренних дел и в милицию он не обращался.
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