Российский суд арестовал гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Октябрьского районного суда Краснодара.

«Стоит мера пресечения - арест на два месяца. Решение вынесено 17 августа», - сообщили в суде, отметив, что речь идет об «обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске».

Ранее адвокат арестованного Андрей Сабинин сообщил, что Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

МИД Украины обратилось с требованием к российской стороне безотлагательно допустить украинских консулов ​​к Грибу.

8 сентября в МВД Беларуси заявили, что украинца не задерживалиместные органы внутренних дел и в милицию он не обращался.