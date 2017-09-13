Украинца Павла Гриба похитили вечером 24 августа люди в штатском, сковали руки и передали другим, которые привезли его в участок полиции в России. Об этом сообщил адвокат Андрей Сабинин.

Адвокат сказал, что ему неизвестна официальная позиция ФСБ в этом деле, поскольку они ее «никогда не транслируют».

Но, со слов его подзащитного, 24 августа он шел на автовокзал города Гомель в 17-18 часов вечера. Это было после встречи с Татьяной, ради которой он отправился в Беларусь.

По словам адвоката, у Павла был заранее куплен билет, и он собирался уехать обратно в Украину, сообщает Громадське.

«Денег у него не было, он никуда бы дальше не поехал. С собой у него было удостоверение, что он - инвалид детства, паспорт. На одной из центральных улиц, я не знаю, что из себя представляет Гомель, где в районе автовокзала и проспекта Правды, к нему подошли какие-то люди в штатском, посадили его в микроавтобус и увезли. Разумеется, свобода его была ограничена в виде фиксации рук, куда-то они ехали и уже в сумерках в каком-то лесу передали его другим людям», - рассказал адвокат.

Эти люди привезли Павла в какое-то здание. Сколько он там был, Гриб точно сказать не может, поскольку его держали в помещении без окон. Вероятно, день или два.

«Трудно ориентироваться по времени суток, если нет часов и солнечного света. После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержания в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцева. Там его дактилоскопировали», - сказал адвокат.

После этого, по словам Сабинина, бригада выехала с Павлом в Краснодар. Задержание, подчеркивает он, проводилось в соответствии с законом, поскольку был приглашен адвокат по назначению из населенного пункта, в котором брали отпечатки пальцев и фотографировали задержанного.

«В любом случае, он ничего не сказал о том, что ему что-то не объяснили. Ему объяснили, за что его задержали», - сказал защитник.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

МИД Украины обратилось с требованием к российской стороне безотлагательно допустить украинских консулов ​​к Грибу.

8 сентября в МВД Беларуси заявили, что украинца не задерживали местные органы внутренних дел и в милицию он не обращался.