Сотрудники органов внутренних дел Беларуси не задерживали гражданина Украины Павла Гриба, сообщает пресс-служба МВД республики.

проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины Гриба П.И.

«Установлено, что в период пребывания на территории Республики Беларусь гражданин Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины.

В УВД Гомельского облисполкома 31 августа поступило электронное обращение от гражданина Украины Игоря Гриба о том, что его сын Павел, 1998 года рождения, выехал 24 августа на рейсовом автобусе в Гомель на встречу со знакомой и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«По данному факту в порядке ст. 174 УПК Республики Беларусь ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля проводится проверка.

По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины», - резюмировали в МВД Беларуси.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.