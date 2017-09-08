Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельств его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с безосновательным задержанием 25 августа 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба и содержанием его в СИЗО в Краснодаре Российской Федерации.

Министерство категорически осуждает преследование российскими властями граждан Украины в России и за ее пределами, безосновательное задержание украинцев, нарушение их права на справедливый суд и осуждение по сфабрикованным политически мотивированным делам», - заявили в МИД.

Отмечается, что крайне недопустимой является системная практика нарушения российской стороной положений консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией относительно своевременного информирования о задержании граждан Украины (в течение 3 дней с момента ареста) и пренебрежение правом консула Украины на посещение задержанного или осужденного соотечественника.

В деле задержания Гриба сообщение Управления ФСБ в Краснодарском крае от 25 августа было направлено Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону заказным письмом только 31 августа и поступило в консульство 7 сентября – через 14 дней после ареста.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.