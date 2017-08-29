Девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца Павла Гриба в Беларусь.

Через социальные сети журналисты разыскали девушку, с которой встречался Павел в Гомеле. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи.

В интервью ТСН она призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь. Отмечается, что заставили ее это сделать сотрудники ФСБ России. Она также находится под следствием, по той же статье, что и Павел - террористическая деятельность.

«Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении», - сказала девушка.

Напомним, гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

В связи с исчезновением Гриба Черниговской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).