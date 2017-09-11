К удерживаемому в краснодарском СИЗО украинцу Павлу Грибу допустили адвоката.

Об этом юрист Андрей Сабинин написал в Facebook.

«Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы», - сообщил он.

Адвокат отметил, комментировать суть обвинения не имеет права.

«По словам самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставлен в Краснодар. Как вы все понимаете, в изоляторе ФСБ досматривают даже шариковую ручку, поэтому сказанное, если и записано, то не мной», - заявил Сабинин.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

МИД Украины обратилось с требованием к российской стороне безотлагательно допустить украинских консулов ​​к Грибу.

8 сентября в МВД Беларуси заявили, что украинца не задерживали местные органы внутренних дел и в милицию он не обращался.