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Правоохранители подозревают 60 человек в незаконном пересечении государственной границы вместе с бывшим председателем Одесской областной государственной администрации, лидером политической партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили 10 сентября.

Об этом сказал на брифинге председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передают Українські Новини.

«Мы рассматриваем около 60 человек», - сказал Цигикал.

Он сообщил, что 6 человек, сопровождавших Саакашвили при прорыве госграницы, вернулись в пункт пропуска «Шегини» (Львовская область) и прошли таможенное оформление.

На них составлены административные протоколы о незаконном пересечении границы.

На данный момент оформляются еще 9 протоколов.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

 
ForUm

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