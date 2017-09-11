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Решение об обсуждении «в нормандском формате» предложения президента России Владимира Путина касательно миротворческой миссии на Донбассе пока не принято.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, когда может быть рассмотрено в «нормандском формате» предложение Путина, касающееся размещения на Донбассе миротворческой миссии, сообщает УНИАН.

«Пока каких-либо решений на этот счет нет. Как только уполномоченные эксперты такую договоренность достигнут, естественно, диалог продолжится. Пока точных наметок нет», - сказал Песков.

При этом он отметил, что окончательно место встречи помощников глав государства «нормандского формата» не выбрано, хотя они находятся в постоянном контакте.

Как сообщал ForUm, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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