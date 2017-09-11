Президент Петр Порошенко надеется, что экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили будет пробиваться в Грузию так же рьяно, как пытался попасть в Украину.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины, сообщает Укринформ.

«Я надеюсь, что этот господин будет в положенное время так же и с таким же упорством пробиваться в Грузию, с которым он пытался попасть в Украину», - сказал Президент.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко отмечает, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.