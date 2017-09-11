Народного депутата Дмитрия Добродомова внесли в базу центра «Миротворец» после незаконного пересечения границы в пункте вместе с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

«За соучастия в нападении на режимный объект в чистилище попал депутат, протянутый в Верховную Раду пособницей пророссийских террористов Марией Столяровой», – говорится в сообщении.

Ранее из-за незаконного пересечения государственной границы в базу центра «Миротворец» внесли Саакашвили.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов, в том числе Добродомов, и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.