Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении объездить Украину и об отсутствии у него амбиций занимать какую-либо должность в стране. Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции во Львове, отвечая на вопросы журналистов.

«У меня есть четкий план: закончить разграбление экономики, закончить с властью олигархата, закончить со злоупотреблением, в том числе на темах войны… Для этого я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы - что у нас с вами должна быть демократия, и у нас не должно быть диктата олигархов. Вокруг этих тем мы объединимся», - отметил Саакашвили, сообщает УНИАН.

По его словам, «объединение или не объединение в партии - это не главное сейчас». «Для меня цель - не опять перетасовать старую колоду. Для меня цель - открыть дорогу новым украинцам. У меня нет амбиций ни на какую должность в Украине», - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.