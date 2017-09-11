Правоохранители изъяли 16 золотых слитков у начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении взятки. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Отмечается, что правоохранители 22 августа провели обыски по месту жительства Будника, в его служебном автомобиле и в здании департамента полиции охраны.

У подозреваемого по месту жительства изъяты 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро, а также 5 тыс. гривен, в автомобиле – еще 100 долларов.

По месту жительства сообщника Будника изъято 2 900 гривен и 700 гривен.

В административном здании департамента полиции охраны правоохранители изъяли системный блок видеорегистрации.

Генеральная прокуратура попросила суд наложить арест на изъятое имущество.

Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, 22 августа Будника и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс. грн.

28 августа Печерский районный суд Киева избрал Буднику и его посреднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

В тот же день полицейский вышел под залог.