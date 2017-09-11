Сегодня, 11 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старычи, Яворовский район Львовской области) состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск «Репид Трайдент - 2017» («Стремительный Тризуб-2017»). Об этом сообщает объединенный пресс-центр учений.

На церемонию открытия прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, также на мероприятие приглашены представители органов государственной власти и местного самоуправления Львовщины.

Соруководителями учений в этом году назначены: от украинской стороны – полковник Сергей Литвинов, от ВС США – полковник Дэвид Джордан.

В этом году в военных маневрах участвует беспрецедентное количество участников – около 2500 военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Крупнейшие иностранные контингенты – от армий США и Канады, всего около 500 человек. Отечественная группировка представлена военнослужащими одной из механизированных бригад Сухопутных войск, бригады ВДВ, инженерно-саперными подразделениями, отдельным подразделением Национальной гвардии Украины и др. Подавляющее большинство украинских военнослужащих с опытом участия в боевых действиях в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Стоит также отметить, что к командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава LITPOLUKRBRIG – многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Для проведения учений привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники. Выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится. Впрочем, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.

Кроме того, планом обучения предусмотрено проведение ряда совместных мероприятий с привлечением самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации. В частности, будут отрабатываться элементы медицинской эвакуации, десантирования грузов и личного состава и тому подобное. Для этого будут использованы возможности одной из бригад тактической авиации, которая дислоцируется на Хмельнитчине, и площадка приземления на территории МЦМБ. Всего два вертолета Ми-8, самолет АН-26 и американский С-130.

«Репид Трайдент - 2017» продлится две недели на разных участках военного полигона Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск.