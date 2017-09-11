В машине Тимура Махаури при взрыве в центре Киева находилась просто знакомая женщина. Об этом рассказали родственники погибшего.

Сестра и жена, которые приехали из Грузии на опознание в Киев, подтвердили, что в машине была просто знакомая, сообщает Громадське.

Как рассказали люди из окружения Махаури, он сидел в кафе с друзьями, потом вышел и сел машину, взрыв произошел почти сразу.

Некоторые друзья погибшего считают, что убийство заказали из Москвы.

Женщина во время взрыва была сильно ранена. У нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.

Как сообщал ForUm, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль.

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

По данным СБУ, на погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева гражданина Грузии Тимура Махаури давно охотились российские спецслужбы.

По информации СМИ, в автомобиле Махаури, вероятно, была модель Наталья Кошель.