Погибший в результате взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева гражданин Грузии Тимур Махаури связан с криминальными чеченскими кругами. Об этом директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал журналистам на месте взрыва.

Он сказал, что погибший является гражданином иностранного государства. Также, как сказал представитель МВД, погибший не был политиком. «Эта личность довольно известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами», - отметил Шевченко.

«Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году у нас в Украине, но заключил соглашения со следствием, признал свою вину и получил условный срок...», - добавил Шевченко, сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь уточнил, что тогда этого человека обвиняли в незаконном хранении оружия. Шевченко добавил, что погибший зимой в Украине во время уголовного производства получил подозрение, обвинительный акт, и в суде признал свою вину и пошел на соглашение со следствием. «Получил пять лет с тремя годами отсрочки согласно нормам нашего УПК», - сказал Шевченко.

Также он подтвердил, что зимой у этого человека было изъято удостоверение, в котором говорилось, что он якобы был бойцом батальона имени Шейха Мансура. При этом Шевченко добавил, что очевидно, это формирование не было официальным.

Представитель МВД сказал, что следственные действия должны определить, в каких отношениях находились все трое пассажиров взорвавшейся машины, однако он предположил, что они могли иметь родственные связи.

Он также сообщил, что взрывное устройство, заложенное под авто было достаточно мощным, но при экспертизе необходимо определить способ его действия и место закладки в машине. «Очевидно, что это умышленное покушение на этого человека. Это не случайное преступление. И очевидно, что те, кто устроил и провел это преступление, хотели скорее всего убить именно этого человека, целенаправленно», - подчеркнул представитель МВД.

«Фактом является то, что он погиб (гражданин Грузии Тимур Махаури. – Ред.), женщина жива, но с существенными ранениями, у нее большая кровопотеря, ее спасают медики, и ребенок – жив», - добавил Шевченко.

Как ранее сообщал ForUm, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.