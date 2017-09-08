Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

«В центре взорвался автомобиль», - сказала она, сообщает УНИАН.

Блищик отметила, что более подробная информация будет позже, поскольку автомобиль взорвался несколько минут назад.

В то же время в эфире телеканала 112 Украина сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля.

Отмечается, что взрыв произошел между ул. Бассейной и Большой Васильковской.

Фото: УП

«Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, скорая увезла ее в больницу», - говорится в сообщении.

Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости.

По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.