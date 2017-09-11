Ураган «Ирма» в понедельник, 11 сентября, по пути к штату Флорида ослаб до минимальной - первой категории, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Эпицентр шторма утром понедельника находился в 40 км к северо-востоку от Тампы, максимальная скорость ветра в районе урагана снизилась до 85 километров в час.

По данным метеорологов, по мере дальнейшего продвижения «Ирмы» на северо-запад Флориды ее категория будет снижена до тропического шторма. Тем не менее, в штате по-прежнему сохраняется режим крупного стихийного бедствия, сообщает DW.

По первым прогнозам, жертвами обрушившегося на Флориду урагана стали минимум три человека. Максимальный ущерб нанесен юго-западному побережью штата. Более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.

Напомним, ураган «Ирма» уже разрушил два острова.

По данным ООН, от урагана могут пострадать 37 млн человек.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении в штате Флорида режима крупного стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма».