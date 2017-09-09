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На погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева гражданина Грузии Тимура Махаури давно охотились российские спецслужбы, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Али Тимаев, никнейм – «Тимур Махаури», 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики. Всеми возможными средствами боролся с «путинским» режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследуемый спецслужбами РФ и Чеченской Республики», - заявили в СБУ.

По данным ведомства, в период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение.

В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

«На него давно «охотились» российские спецслужбы. Всего в отношении него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 8 марта 2009 года в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить», - сообщили в ведомстве.

Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО.

Как  сообщал ForUm, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль. 

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

 
ForUm

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