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Размещение миротворческих сил ООН в Донбассе возможно только с согласия и в тесном сотрудничестве с украинскими властями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

«Необходимым условием успеха такой миссии была бы подготовка мандата (миссии ООН. - Ред.) в сотрудничестве и с согласия украинской стороны», - отмечается в сообщении ведомства.

В МИД Польши уточнили, что размещение миротворцев на российско-украинской границе «желательно с точки зрения безопасности и стабильности в регионе», сообщает LIGA.net.

«Однако мы не можем согласиться с ситуацией, когда присутствие этих сил может нарушать общепринятые нормы международного права, в частности, касающиеся территориальной целостности и нерушимости границ», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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