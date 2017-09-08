Польша будет внимательно следить за процессом внедрения украинского закона об образовании и примет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке.

Об этом говорится в разъяснении МИД Польши в связи с одобрением украинским парламентом закона об образовании, сообщает Европейская правда.

В МИД Польши отметили, что следили за процессом изменений в сфере образования. Этот вопрос, в частности, был поднят на заседании консультативной комиссии по вопросам образования национальных меньшинств в апреле 2017 года и во время встреч посла Польши с представителями Министерства образования и науки Украины.

«Украинская сторона последовательно заявляла, что целью закона, принятого 5 сентября, не является вытеснение языков национальных меньшинств», - отмечается в заявлении.

В польском МИД отмечают, что закон гарантирует группам и национальным меньшинствам право на образование на родном языке наряду с украинским языком в детсадах и начальной и средней школе.

В то же время закон гарантирует право учиться на родном языке в государственных и муниципальных учебных заведениях и в национальных культурно-образовательных обществах.

МИД Польши обещает внимательно наблюдать за процессом воплощения закона в жизнь и примет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке.

«Мы убеждены, что украинская сторона выполнит обязательств по проведению консультаций с нами относительно положений закона, которые касаются употребления языков национальных меньшинств», - отмечается в обращении.

Ранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым ввела 12-летнее среднее обучение.

Также законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.