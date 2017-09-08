Пограничники опровергают распространенную в СМИ информацию о том, что колючая проволока на КПП «Краковец» появилась к приезду Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимир Шеремет, передает Укринформ.

«Ограждения территории при въезде на КПП «Краковец» связано с командно-штабными учениями, которые развернулись на всех участках государственной границы Украины в ответ на российско-белорусские военные учения», - отметил Шеремет.

По его словам, перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи и другую технику.

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.