Экс-министр юстиции Александр Лавринович заявил, что придет завтра на допрос в ГПУ. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«Я сказал, что я приезжаю и 7 сентября приду, и завтра я приду, как я и сказал. Думаю, если такой документ (сообщение о подозрении,- ред.) есть, я с ним ознакомлюсь и дальше буду действовать в точном соответствии с законами Украины», - сказал он.

Лавринович также добавил, что он уже дважды был на допросах в ГПУ и давал показания.

«Я, кажется, дважды был на этих допросах в предыдущие годы. Это продолжается с 2014 года, и объяснял, что невозможно привлечь к уголовной ответственности судей за то решение, которое они вынесли. В принципе невозможно, а тем более за то, что они вынесли абсолютно законное решение подавляющим большинством голосов», - уточнил он.

Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти путем незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

В то же время его адвокат Евгений Солодко заявил, что правоохранители не вручали подозрение Лавриновичу.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской заявил, что Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства.

Экс министра вызвали на допрос в ГПУ на 7 сентября.