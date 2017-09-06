также в разделеПолитика
Сайдик: ТКГ обсуждала обеспечение особого статуса ОРДЛО 11
Минюст хотят обязать подать иск о запрете «Партии регионов» 26
Германия выступает за размещения миротворцев по всей зоне АТО 68
ГПУ: Лавринович является подозреваемым с 1 сентября 31
Грызлов о Донбассе: Сначала особый статус, затем миротворцы 904
Гройсман об отопительном сезоне: все будет нормально 39
«Оппоблок» перечеркнул мир на Донбассе 403
Послы ЕС продлили санкции против РФ 140
Украина подготовила свои предложения по миротворцам на Донбассе 239
Януковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти 193
Суд разрешил арестовать счета сына Азарова в Швейцарии 62
В МИД ФРГ довольны предложением Путина по Донбассу 480
Россия направила в СБ ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе 124
В законе о реинтеграции Донбасса слова «война» не будет 220
Порошенко поздравил украинского пилота с победой на авиапоказе в Чехии 55
Порошенко и Гройсман поблагодарили нардепов за закон об образовании 105
Турчинов: Путин угрожает миру вооружением терроризма 201
Хомутынник ушел с поста главы депутатской группы «Видродження» 57

Экс-министр юстиции Александр Лавринович заявил, что придет завтра на допрос в ГПУ. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«Я сказал, что я приезжаю и 7 сентября приду, и завтра я приду, как я и сказал. Думаю, если такой документ (сообщение о подозрении,- ред.) есть, я с ним ознакомлюсь и дальше буду действовать в точном соответствии с законами Украины», - сказал он.

Лавринович также добавил, что он уже дважды был на допросах в ГПУ и давал показания.

«Я, кажется, дважды был на этих допросах в предыдущие годы. Это продолжается с 2014 года, и объяснял, что невозможно привлечь к уголовной ответственности судей за то решение, которое они вынесли. В принципе невозможно, а тем более за то, что они вынесли абсолютно законное решение подавляющим большинством голосов», - уточнил он.

Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти путем незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. 

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

В то же время его адвокат Евгений Солодко заявил, что правоохранители не вручали подозрение Лавриновичу.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской заявил, что Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства. 

Экс министра вызвали на допрос в ГПУ на 7 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские летние 2017