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Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины с требованием запретить деятельность «Партии регионов», сообщает пресс-служба суда.

«Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое проявилось в письме «Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии «Партия регионов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины «Партии регионов» и отменить государственную регистрацию.

Судебное заседание назначено на 6 декабря.
ForUm

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