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Нидерланды решили, что судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом, состоится в Гааге.

Об этом сегодня в парламенте сообщил министр юстиции Стеф Блок, сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

«Министр считает, что суд в Гааге является наиболее логичным выбором для этого процесса. Также может случиться, что судебное рассмотрение будет проводиться не в самой Гааге, а в другом месте за пределами города», - говорится в сообщении.

Ранее уже была достигнута договоренность, что подозреваемые будут отвечать в соответствии с законодательством Нидерландов.

Между тем, Нидерланды хотели бы, чтобы дело рассматривал Международный суд ООН, но в Совете безопасности ООН Россия применила право вето. По информации СМИ, уголовное расследование еще продолжается, и никому обвинения еще не были выдвинуты.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» установила, что воздушный борт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из Российской Федерации и после трагедии увезли обратно. 

Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. 
ForUm

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