Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает свое существование.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель соцсети Александра Струмчинская.

«Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта», - заявила она.

По словам Струмчинской, ее голоса недостаточно для продолжения реализацию проекта – руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи любой другой стороне.

В тестовом режиме социальную сеть Ukrainians запустили в начале июня.

На данный момент в соцсети зарегистрировано около 396,548 тыс. человек.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».